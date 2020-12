Lazio, nove reti in Champions League per Immobile

Nove reti in Champions per Immobile, che insegue il primato assoluto di Piola con la Lazio

Ciro Immobile sempre più un simbolo della Lazio di Simone Inzaghi e più in generale dell’era Lotito. Ieri, contro il Brugge, il centravanti è stato autore di una prestazione generosa. Il gol è arrivato su rigore, da lui stesso procurato e calciato in maniera ineccepibile, spiazzando con freddezza l’esperto Mignolet. Per Ciro si tratta del nono gol in Champions League, il quinto in questa edizione. Il primo è arrivato nella gara d’esordio con il Dortmund (maglia con cui ha messo a segno le altre marcature), poi la doppietta allo Zenit, un altra rete Borussia ed infine quella di ieri. Dopo essere diventato il miglior rigorista della storia della Lazio, Ciro non vuole fermarsi: nel mirino c’è il primato assoluto di Silvio Piola.