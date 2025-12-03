Lazio, Noslin in corsa per una maglia sulla fascia: Sarri valuta in vista del Milan

Lazio, Sarri studia la squadra anti-Milan: Noslin candidato a una maglia da titolare. Tutti gli aggiornamenti e le ultime

Maurizio Sarri è al lavoro per studiare la Lazio anti-Milan. Dopo la sconfitta subita a San Siro in campionato, i biancocelesti ritrovano i rossoneri all’Olimpico, questa volta per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che rappresenta un banco di prova importante e che impone al tecnico nuove riflessioni tattiche.

Il Comandante è alle prese con diversi dubbi di formazione e continuerà le valutazioni nella rifinitura del pomeriggio. In particolare, l’attacco potrebbe subire qualche variazione rispetto alla gara di sabato sera. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Noslin potrebbe avere la sua occasione: finora non ha mai giocato da titolare e potrebbe insidiare il posto di uno tra Isaksen e Zaccagni.

Anche Pedro resta un’opzione concreta, con il rischio maggiore che ricada sul danese. Sarri dovrà scegliere con attenzione, bilanciando freschezza e esperienza per affrontare un Milan che si presenta all’Olimpico con grande determinazione. La decisione finale spetterà al tecnico, chiamato a trovare la formula giusta per rilanciare la Lazio in Coppa Italia.

