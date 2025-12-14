Lazio, Noslin spezza il lungo digiuno: gol in trasferta e record negativo evitato. Il dato

Noslin salva la Lazio nella sfida di Serie A contro il Parma: infranto il tabù dei gol lontano da casa. Tutti i numeri

La Lazio ritrova il sorriso in campionato grazie al successo ottenuto sul campo del Parma. Una vittoria che assume un significato particolare, perché arrivata nonostante la doppia inferiorità numerica e capace di cancellare il lungo digiuno di gol in trasferta. Fino all’82’ della sfida del Tardini, infatti, i biancocelesti avevano realizzato appena tre reti lontano da casa, tutte contro il Genoa, e non segnavano da quattro partite consecutive fuori dalle mura amiche.

Il tabù sembrava destinato a proseguire, con la squadra di Sarri vicina a eguagliare il record negativo di Zoff del 1991/1992, quando la Lazio rimase a secco per cinque trasferte di fila. Nel finale, però, quando lo 0-0 appariva ormai inevitabile, Noslin ha approfittato di un errore di Valenti, ha superato Corvi e ha firmato un gol pesantissimo, capace di cambiare il destino della gara e di restituire fiducia al gruppo.

La rete di Noslin non solo ha regalato la seconda vittoria esterna della stagione, ma ha avuto un valore enorme sotto il profilo psicologico e della classifica. Il successo, infatti, ha permesso a Maurizio Sarri di raggiungere il traguardo dei 200 punti alla guida della Lazio, rendendo ancora più significativo un risultato che potrebbe rappresentare una svolta per il prosieguo del campionato.

