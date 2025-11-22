 Lazio, il punto su rinnovi: c'è un problema in casa biancoceleste! Ecco tutte le situazioni da analizzare
Connect with us

News

Lazio, il punto su rinnovi: c'è un problema in casa biancoceleste! Ecco tutte le situazioni da analizzare

News

Lazio, l’incognita tifosi all’Olimpico: la protesta continua e mette a rischio l’impatto sugli spalti

Campionato News

Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Buone notizie per Di Francesco, ci sarà il blocco storico: i dettagli

News Prima Pagina

Le prime pagine sportive nazionali – 22 novembre 2025

News

Lazio Lecce, Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della sfida: le ultime sulle possibili scelte del tecnico

News

Lazio, il punto su rinnovi: c’è un problema in casa biancoceleste! Ecco tutte le situazioni da analizzare

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Gila
Gila

Lazio, molti i rinnovi in bilico: il nodo contratti agita il futuro biancoceleste. Tutti gli aggiornamenti sui giocatori coinvolti

Il mercato della Lazio non riguarda soltanto i nuovi acquisti, ma si concentra anche sui rinnovi contrattuali e sulle possibili partenze. Alcuni giocatori sono già stati inseriti nella lista dei cedibili, mentre su altri Maurizio Sarri ha posto il veto, creando inevitabili malumori nello spogliatoio. I nuovi innesti, come Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin, sembrano destinati a lasciare la Capitale e non si oppongono a un cambio di maglia.

Più complessa è invece la situazione di alcuni elementi chiave della rosa. Romagnoli attende da due anni un rinnovo promesso ma mai concretizzato, mentre Gila ha un contratto fino al 2027 con uno degli ingaggi più bassi della squadra. Il rischio, in assenza di un adeguamento, è che il difensore possa liberarsi a parametro zero, oppure che la società sia costretta ad accettare offerte inferiori al suo reale valore di mercato.

Infine, resta aperto il capitolo terzini. Marusic e Hysaj vedono il loro contratto scadere a giugno: l’eventuale addio di Hysaj alleggerirebbe il monte ingaggi, mentre per Marusic, titolare fisso e punto di riferimento della difesa, la Lazio dovrà valutare seriamente un rinnovo per non perdere un giocatore fondamentale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.