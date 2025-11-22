Lazio, il punto su rinnovi: c’è un problema in casa biancoceleste! Ecco tutte le situazioni da analizzare

Lazio, molti i rinnovi in bilico: il nodo contratti agita il futuro biancoceleste. Tutti gli aggiornamenti sui giocatori coinvolti

Il mercato della Lazio non riguarda soltanto i nuovi acquisti, ma si concentra anche sui rinnovi contrattuali e sulle possibili partenze. Alcuni giocatori sono già stati inseriti nella lista dei cedibili, mentre su altri Maurizio Sarri ha posto il veto, creando inevitabili malumori nello spogliatoio. I nuovi innesti, come Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin, sembrano destinati a lasciare la Capitale e non si oppongono a un cambio di maglia.

Più complessa è invece la situazione di alcuni elementi chiave della rosa. Romagnoli attende da due anni un rinnovo promesso ma mai concretizzato, mentre Gila ha un contratto fino al 2027 con uno degli ingaggi più bassi della squadra. Il rischio, in assenza di un adeguamento, è che il difensore possa liberarsi a parametro zero, oppure che la società sia costretta ad accettare offerte inferiori al suo reale valore di mercato.

Infine, resta aperto il capitolo terzini. Marusic e Hysaj vedono il loro contratto scadere a giugno: l’eventuale addio di Hysaj alleggerirebbe il monte ingaggi, mentre per Marusic, titolare fisso e punto di riferimento della difesa, la Lazio dovrà valutare seriamente un rinnovo per non perdere un giocatore fondamentale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

