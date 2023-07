Lazio-Nk Bravo 2-0 : una doppietta di Immobile regala la vittoria ai biancocelesti

Allo Stadio Zandegiacomo, il match amichevole tra Lazio e Nk Bravo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio sfida gli sloveni del Nk Bravo nell’ultima amichevole in Trentino.

Sintesi Lazio Nk Bravo 2-0

90- Finisce qua, Lazio batte 2-0 il Nk Bravo con la doppietta di Ciro Immobile

84′- Bellissima conclusione di Cancellieri. Para Fink

76′- Fuori Marusic, dentro Fares

70′ – Altri cambi per la Lazio: entra Sana Fernandes per Zaccagni, Ruggeri per Romagnoli e Luis Alberto per Bertini.

62′- Arrivano altri cambi per Sarri, dentro il Taty Castellanos per Immobile e Cancellieri per Felipe Anderson

61′- Zaccagni scheggia la traversa

58′- RADDOPPIO LAZIO. Luis Alberto imbecca Ciro Immobile, che davanti a Fink apre il piattone. 2-0

53′- Risponde subito la Lazio. Felipe Anderson dentro per Immobile, pallone parato da Fink

52′- Occasione per gli sloveni. Janjic prova un tiro a giro, pallone sulla traversa a Maximiano Battuto

50′- Basic impatta di testa, palla di poco sopra la traversa

49′- Chance per Zaccagni dalla sinistra. Pallone sul portiere e calcio d’angolo

45′ – Cambi per Sarri: dentro Basic, Patric e fuori Vecino e Casale. Esce anche Provedel per Maximiano.

45′- Si riparte con la ripresa.

45- Si chiude il primo tempo. 1-0 per la Lazio.

39- Occasione per Zaccagni, pallone largo di poco

38′- Ancora Luis Alberto, pallone deviato in calcio angolo

33′- Ci ha provato Luis Alberto su punizione. Orbanic trattiene il pallone in due tempi

26- Ciro Immobile non sbaglia, 1-0 per Lazio

25- CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO. Immobile viene steso da Gurlica in area di rigore.

19′- Ancora Zaccagni da fuori, parata facile di Orbanic

16- Zaccagni ci prova, pallone poco a lato

5- Problemi per Cataldi, che chiede il cambio. Dentro Marcos Antonio

3- colpo di testa di Vecino, che tocca la traversa e poi finisce sulla linea. La palla non è entrata

1- Inizia Lazio-Nk Bravo

Migliore in campo Lazio

IMMOBILE

Lazio Nk Bravo 1-0: risultato e tabellino

Reti: 26′-IMMOBILE (RIG), 58′- IMMOBILE

LAZIO (4-3-3): – Provedel (Maximiano); Lazzari, Casale (Patric), (Ruggeri) Romagnoli, Marusic (Fares); Vecino (Basic), Cataldi (Castellanos), Luis Alberto (Bertini); Felipe Anderson (Cancellieri), Immobile (Castellanos), Zaccagni (Sana Fernandes). All. Sarri

NK BRAVO – Orbanic; Spanring, Gurlica, Stor, Poplatnik; Janjic, Maher, Kavcic, Selan; Stankovic, Katinic. All. Arnol.