Lazio Nizza, parte la VENDITA dei TAGLIANDI: info e prezzi

Parte la vendita dei tagliandi per Lazio-Nizza, gara in programma allo Stadio Olimpico giovedì 3 ottobre alle ore 18:45

Inizia ora la vendita dei tagliandi per Lazio-Nizza, gara in programma giovedì 3 ottobre alle ore 18:45. Gara compresa nell’abbonamento Global, non in quello Classic ed ovviamente parte della tessera per l’Europa League.

Questi i prezzi dei tagliandi: