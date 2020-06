Lazio, Nesta tra i difensori italiani più costosi FOTO

L’ex capitano della Lazio è uno dei difensori italiani più costosi di sempre. Il suo passaggio al Milan fu valutato €31mln

Alessandro Nesta ha sempre sottolineato il suo grande amore per la Lazio, nonostante nel 2002 fu costretto a trasferirsi al Milan per cercare di appianare i bilanci della società capitolina. I rossoneri lo acquistarono per €31mln.

Attualmente, secondo lo la classifica stilata da Transfermarkt.it, l’ex numero 13 è uno dei difensori italiani più costosi occupando il 5°posto. Sul podio troviamo gli spostamenti di Bonucci dalla Juventus al Milan e poi il ritorno a Torino, gradino più basso per Caldara (da Torino a Milano). Ultimo nella lista Cannavaro dal Parma all’Inter per €23mln.

Quanto #Milan nella top10 dei difensori 🇮🇹 più cari nella storia del #calciomercato! Il miglior e il peggior acquisto per rendimento/prezzo? 🤔 #TMdatabase pic.twitter.com/OyxXPX7L4v — Transfermarkt.it (@TMit_news) June 21, 2020