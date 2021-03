Lazio, nessun rinnovo automatico per Musacchio: a 10 presenze un premio

Dopo le voci dei giorni scorsi, è arrivata la conferma: nessun rinnovo automatico per Musacchio alle 10 presenze con la Lazio

Una questione che ha fatto molto discutere quella del mancato utilizzo del neo acquisto Mateo Musacchio. Il difensore argentino, infatti, non ha convinto pienamente in queste sue prime uscite con la maglia della Lazio, tanto che Simone Inzaghi nell’ultima gara ha preferito adattare Adam Marusic al ruolo di centrale di destra.

Per questo, negli ultimi giorni si è pensato che nel suo contratto ci fosse un’opzione particolare: alle 10 presenze con l’aquila sul petto sarebbe scattato il rinnovo automatico. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, non ci sarebbe nessun accordo del genere, ma al raggiungimento delle 10 presenze scatterebbe solamente un premio in denaro.