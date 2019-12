Lazio, negli ultimi minuti sei letale

Nelle ultime dieci partite tra campionato e Supercoppa, la Lazio ha segnato almeno un goal negli ultimi 10′. Con l’Udinese l’unica eccezione

La Lazio ha un rapporto particolare con i finali di gara quest’anno: sembra che come scattino i minuti finali, la squadra di Inzaghi subisca una cambiamento diventando letale.

Come il suono della famosa tromba per il Grande Torino, così gli sgoccioli di partita hanno un effetto impressionante sui biancocelesti: dalla partita contro l’Atalanta è stato segnato almeno un goal negli ultimi minuti di partita, eccezion fatta per la gara contro l’Udinese. Dieci reti segnate di cui otto decisive per il risultato finale: Lulic e compagni non mollano mai e questi dati lo confermano ancor di più.