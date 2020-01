Anna Maria Nastri è intervenuta per parlare dei futuri progetti in casa Lazio

Anna Maria Nastri, Responsabile Sviluppo Progetti e Business della Lazio, è intervenuta ai microfoni di Radiosei per parlare di alcuni argomenti riguardanti i biancocelesti. Ecco ciò che ha detto:

«Sono affascinata dalla storia della Lazio, è meravigliosa, abbiamo valori unici in italia. Poche società al mondo possono vantarsi di essere ‘ente morale’».

RAPPORTO CON LA DIRIGENZA – «Lavoro in sintonia con De Martino e Diaconale, la Lazio ha sempre grande risalto sui primi quotidiani sportivi. Il presidente Lotito lo conoscevo, è una persona intelligente, geniale, che lascia i collaboratori liberi di agire senza fare distinzioni. Per me è fondamentale. La Lazio sta ripercorrendo la storia del Milan, ha fatto un percorso simile, con Berlusconi che prese i rossoneri in grande difficoltà per portarli poi al top. Adesso anche la Lazio può pensare in grande, può inserirsi fra le realtà più importanti in campo internazionale».

120 ANNI – «Abbiamo organizzato un evento a Castel Sant’Angelo, con cena ed incontro con le istituzioni. Verrà anche presentato il francobollo per il compleanno della Lazio. Festeggeremo i 120 anni di storia in armonia ed entusiasmo».