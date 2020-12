Lazio Napoli, partenopei i più avvolgenti nella manovra: il dato in Serie A

Il Napoli di Gennaro Gattuso è il prossimo avversario della Lazio in Serie A. I partenopei, oltre a primeggiare nella classifica di tiri scagliati verso la porta rivale in campionato (180, davanti a Inter, Roma, Milan e Atalanta), sono la miglior squadra per possesso palla, quasi 31 minuti a partita in media (per la precisione 30′ 54”). La maggior parte dei gol realizzati dal Napoli avviene all’esito di manovre avvolgenti.

Nessuna formazione del massimo campionato italiano ha realizzato più assist vincenti, ben 19. Un enigma in più da risolvere per la Lazio, apparsa troppo fragile in fase difensiva nelle ultime uscite.