Lazio Napoli, con un giallo salteranno il Venezia: la lista dei diffidati biancocelesti

Lazio Napoli, questi giocatori dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo altrimenti saranno squalificati

Oggi pomeriggio andrà in scena la sfida tra Lazio e Napoli, ma con un occhio già alla prossima partita di Serie A in casa del Venezia. Infatti, ben tre giocatori biancocelesti sono sulla lista dei diffidati ed in caso di ammonizione salteranno il prossimo match.

Si tratta di Gustav Isaksen, Nicolò Rovella e Reda Belahyane, il quale non ha ancora esordito con la maglia biancoceleste ma che si porta la diffida dalle partite giocate con il Verona.