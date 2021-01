La Lazio si allena a Formello: le ultime dal quartier generale biancoceleste

Un recupero e una novità importante sono le notizie principali che arrivano dal quartier generale della Lazio a Formello. Simone Inzaghi ritrova Luis Alberto e abbraccia Mateo Musacchio.

Lo spagnolo sembra dunque avere le carte in regola per scendere in campo domenica contro l’Atalanta, avendo partecipato all’intera seduta (evitando contrasti nella parte finale). Domani scatteranno le prove tattiche.