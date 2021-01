La Lazio sembra essere molto vicina all’acquisto di Mateo Musacchio. Come riportato da Calciomercato.com, il giocatore dovrebbe essere a Roma domani per la visite mediche.

🤝Accordo raggiunto tra #Milan e #Lazio per #Musacchio: operazione da 1 milione di euro. L’argentino domani a Roma per le visite mediche: contratto di sei con opzione per altre due stagioni ✅ @cmdotcom

