Lazio, qual è il mood del martedì – FOTO

La Lazio, attraverso i propri canali social, ha fatto capire qual è il mood di questo martedì, con i postumi della vittoria sulla Samp

La Lazio, attraverso i propri canali social, ha fatto capire qual è il mood di questo martedì, con i postumi della vittoria sulla Samp:

Nel post sono presenti le esultanze di Radu, Immobile e Luis Alberto proprio nel match contro i doriani, fondamentali nella corsa per l’Europa. Il modo migliore per caricarsi in vista della partita con la Juve di lunedì.