Lazio Monza, la moviola dei giornali: c'è il rigore per il tocco di mano di Lazzari. Sugli altri episodi...

Lazio Monza, la moviola dei giornali dopo il match vinto dai biancocelesti per 5-1: c’è il rigore per i brianzoli, gli altri episodi…

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Lazio e Monza, terminato con un 5-1 in favore dei biancocelesti. C’è il rigore per i brianzoli: Lazzari salta con il braccio troppo alto e colpisce il pallone, Aureliano se lo perde.

Gara per il resto molto corretta con un solo ammonito. Reclama una massima punizione anche la Lazio per un contatto tra Zaccagni e Izzo: il capitano biancoceleste sembra già in caduta quando lo tocca il difensore.