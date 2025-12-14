Lazio, Montesano esulta: «Che vi avevo detto su Noslin? Ciò azzeccato possina**azza’! Adesso Nuno Tavares al posto di Zaccagni, serve coraggio e follia!»

Lazio, l’attore Enrico Montesano esulta sui social: «Che vi avevo detto su Noslin? Ciò azzeccato possina**azza’! Ora Nuno Tavares…»

Nel day after del successo della Lazio contro il Parma, Enrico Montesano ha manifestato la propria gioia sui social. L’attore ha esaltato la prestazione complessiva della squadra, ma in particolare quella di Tijjani Noslin, autore del gol che ha deciso la partita e regalato tre punti fondamentali ai biancocelesti.

PAROLE – «Adesso pare brutto iniziare dicendo: Che vi avevo detto su Noslin?” Ciò azzeccato possina**azza’! Noslin ci ha portato ad una vittoria storica! Merito di tutta la squadra dell’allenatore e del gruppo, però lo avete capito che Noslin ci serve ed è forte? Avete cominciato a fare i distinguo, nello stretto non va bene, ha bisogno del campo largo, si è del pentapartito!

Ma nun me fate ride! Pu**anate! Si è visto con lui in capo la differenza, con lui come centravanti! Adesso, complici squalifiche, secondo passaggio di coraggio e follía, mettere Nuno Tavares all’attacco al posto dello squalificato (ingiusta l’espulsione!) Zaccagni! Mi voglio rovinare. L’ho detto, ho sparato le mie bombe. Grande vittoria, storica! Ve saluto aquilotti, in alto con Flaminia! Forza cuore biancazzurro!»

