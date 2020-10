Il Sergente Milinkovic ha festeggiato sui social la vittoria della Lazio in Champions contro il Borussia Dortmund.

Una notte da sogno per la Lazio di Simone Inzaghi. Per molti giocatori si è trattato dell’esordio assoluto in Champions League. Un esordio particolarmente sentito per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha deciso di sposare il progetto biancocelesti a scapito delle tante squadre che avrebbero potuto permettergli di esordire già da tempo nella massima competizione europea. Il Sergente ha preferito rimanere a Roma ed oggi, con l’aquila sul petto, si gode la sua prima vittoria.

«Come godo!» è la didscalia che accompagna la sua foto sui social.

Poi aggiunge «Bisogna sempre avere fiducia della Lazio e del sergente».