Lazio, Milinkovic positivo al Covid in Serbia

Milinkovic sarebbe risultato positivo al Coronavirus durante il ritiro con la Serbia

Sergej Milinkovic-Savic sarebbe risultato positivo al tampone per il Coronavirus durante il ritiro della Nazionale serba. Dopo Kolarov, il Sergente biancoceleste e altri due calciatori (tra cui Lazovic del Verona). La squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della UEFA e del governo della Repubblica di Serbia, in modo che tutti e tre i membri della nazionale e il fisioterapista abbiano lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova e siano in isolamento. A comunicarlo è la Federazione serba attraverso i propri canali ufficiali.