Lazio, Milinkovic non ha gradito la panchina di Ferrara: le ultime

Lazio / Sergej Milinkovic non ha assolutamente gradito la panchina contro la Spal, anche se non ha fatto alcuna polemica con Inzaghi

Una situazione da monitorare quella di Milinkovic, scontento per lo scarso utilizzo di questo avvio di stagione. Il serbo ha totalizzato solamente 171 minuti in 3 partite, non riuscendo in nessuna di queste a disputare l’intero incontro.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milinkovic non ha gradito la panchina contro la Spal, per giunta arrivata dopo la sostituzione nel derby. Il centrocampista inoltre è reduce dalla panchina in Nazionale contro il Portogallo, che ha scatenato l’ira dei tifosi, costringendo il tecnico Tumbaković, a schierarlo titolare contro il Lussemburgo. Al momento la situazione non è allarmante, con Milinkovic che non ha mostrato segnali di insofferenza plateali. Da giovedì tornerà titolare e lo sarà anche domenica con il Parma. Per superare questo inizio di stagione non molto esaltante serve l’apporto del miglior Sergej.