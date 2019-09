Derby, anche la Sud omaggia Diabolik – Foto

Derby, c’e spazio anche per la commemorazione di Diabolik

Il derby della Capitale è terminato. Una fata ricca di emozioni, non solo in campo ma anche sugli spalti. La Lazio infatti attendeva questo giorno per salutare a suo modo il suo capo ultras Fabrizio Piscitelli, anche detto Diabolik. Poco prima del fischio d’inizio la Nord ha infatti eseguito una bellissima coreografia srotolando poi un telo con la sua immagine.

Non solo anche dalla Sud è arrivato il saluto con striscioni dedicati proprio a Fabrizio. “Riposa in pace Fabrizio” è la frase che i tifosi giallorossi hanno dedicato al capo ultras.