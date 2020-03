Lazio, Milinkovic: allenamenti giornalieri e concentrazione al massimo

Lazio, Milinkovic tiene alta la concentrazione per non perdere di vista l’obiettivo e tornare al massimo della forma

Non è un momento facile questo per l’Italia e come tutti anche i calciatori sono costretti nelle loro case. Il campionato si è interrotto nel momento più bello in piena lotta scudetto in cui la Lazio viaggiava a ritmi altissimi. Tra i più in forma certamente Milinkovic che ha avuto in questi mesi un ruolo chiave nel gioco della squadra di Inzaghi.

Le sue prestazioni avevano convinto anche la Nazionale serba con la quale sarebbe dovuto partire in vista dei match di Euro2020. Come riporta il Corriere dello Sport tuttavia il Sergente non ha nessuna voglia di mollare la presa. Allenamenti di sessanta minuti ogni giorno studiati apposta per il numero 21, per non perdere la forma fisica e mantenere alta la concentrazione.