Lazio, contro il Milan occhio alla squalifica: due calciatori rischiano di saltare l’Udinese

Lazio, contro i rossoneri due sono i calciatori che rischiano di essere squalificati e di saltare il match successivo: ecco di chi si tratta

Archiviata l’amara sconfitta contro l’Inter che non consente alla Lazio di approdare in semifinale, per i biancocelesti è già tempo di campionato con il destino che ripresenta alle aquile di nuovo il Meazza come avversario. I capitolini infatti dovranno vedersela contro il Milan, e ben due calciatori rischiano contro i rossoneri di non poter esserci contro l’Udinese. Si tratta di Belahyane e Isaksen