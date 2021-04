Gol Correa: il Tucu trafigge subito il Milan e porta in vantaggio la Lazio

La Lazio passa in vantaggio dopo pochissimi minuti nel match contro il Milan: il gol biancoceleste porta la firma del Tucu Correa

La Lazio sblocca la sfida contro il Milan all’Olimpico dopo pochissimi minuti. Il vantaggio biancoceleste, dopo un inizio col botto dei rossoneri, porta la firma di Joaquin Correa.

Per il Tucu è la rete numero 4 in questo campionato di Serie A, la seconda in casa dopo quella su rigore contro il Benevento. Lazio in vantaggio dopo pochi minuti grazie al graffio dell’argentino.