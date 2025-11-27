 Lazio Milan, Sarri punta su di lui: sarà titolare contro i rossoneri
Lazio Milan, Sarri punta su di lui: sarà titolare contro i rossoneri

Milan Lazio, dopo la vittoria nel derby Allegri pronto alla sfida contro Sarri

Milan al lavoro verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza di Allegri nel pomeriggio: i dettagli

Milan Lazio, parla Gabbia: «Sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio»

Milan al lavoro verso la Lazio: assenti Pulisic e Saelemaekers nell’allenamento odierno, rischio forfait? Le ultime

Lazio Milan, Sarri punta su di lui: sarà titolare contro i rossoneri

3 ore ago

Vecino Pedro
Vecino Pedro

Lazio Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha deciso! Punterà su Vecino: titolare contro i rossoneri

Maurizio Sarri ha scelto Matías Vecino per guidare il centrocampo della Lazio contro il Milan. L’uruguaiano partirà titolare per la prima volta in stagione, complice l’infortunio di Cataldi e l’assenza di Rovella, operato per pubalgia. Vecino agirà da regista insieme a Basic e Guendouzi.

In panchina si rivedrà Dele-Bashiru, reinserito in lista al posto di Hysaj, affiancato da Belahyane come unico altro centrocampista disponibile. In difesa torna Gila accanto a Romagnoli, mentre sulle fasce ci saranno Marusic a destra e il ballottaggio tra Pellegrini e Nuno Tavares a sinistra.

In attacco confermati Isaksen e Zaccagni sugli esterni, con la sfida tra Dia e Castellanos al centro. L’argentino rientra tra i convocati dopo lo stop di ottobre, ma il senegalese resta favorito. Più indietro Noslin, nonostante il gol all’Olimpico, mentre Cancellieri tornerà solo a metà dicembre. Le ultime scelte arriveranno dopo la rifinitura di venerdì mattina.

