Lazio, rebus formazione in vista del Milan: Sarri riflette sui cambi e sulle rotazioni per la Coppa Italia

Coppa Italia, Lazio tra incertezze e ballottaggi: Sarri deve sciogliere i dubbi di formazione contro il Milan

La Lazio si prepara al secondo round di Coppa Italia contro il Milan tra mille dubbi e incertezze. La formazione è tutt’altro che definita: dal portiere fino al centravanti, ogni ruolo è in ballottaggio. Maurizio Sarri avrà soltanto due giorni per sciogliere i nodi legati alle rotazioni dopo la ripresa degli allenamenti, consapevole che la posta in palio è altissima: la Coppa Italia rappresenta una via privilegiata per l’Europa.

In porta, Mandas potrebbe avere finalmente una chance dal primo minuto, con la sfida aperta fino all’ultimo con Provedel. Anche la difesa è soggetta a possibili cambiamenti: Gila, Romagnoli e Marusic hanno giocato senza sosta, e Sarri potrebbe concedere spazio a Patric, Provstgaard, Lazzari e Hysaj, quest’ultimo disponibile senza vincoli di lista. Pellegrini resta in bilico, insidiato da Nuno Tavares.

Le riflessioni proseguono a centrocampo, dove le assenze di Rovella e Cataldi rendono quasi certa la presenza di Vecino in cabina di regia. Guendouzi e Basic rischiano l’alternanza, mentre Dele-Bashiru si candida dopo il buon ingresso di sabato. In attacco, occhi puntati sul duello tra Castellanos e Dia per il ruolo di centravanti, con Pedro e Noslin pronti a insidiare Isaksen e Zaccagni sulle corsie esterne. La Lazio, dunque, resta un rebus fino alla rifinitura di mercoledì.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

