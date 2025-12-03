Lazio Milan, Pulisic torna ad allenarsi con il gruppo: il fantasista americano recupera dall’infortunio

Lazio Milan, Pulisic di nuovo in gruppo: il fantasista rossonero recupera dall’infortunio e ci sarà contro i biancocelesti

Arriva una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a Milanello e accende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Alla vigilia della delicatissima gara secca di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera alle 21 all’Olimpico, Massimiliano Allegri può finalmente sorridere: Christian Pulisic ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è ufficialmente a disposizione.

Il ritorno del fantasista americano

Il numero 11 rossonero, tra i giocatori più decisivi e imprevedibili della rosa, aveva saltato l’ultima sfida di campionato, alimentando timori di un’assenza prolungata. Grazie al lavoro dello staff medico e alla determinazione del giocatore, il recupero è stato completato in tempo record. Come riportato da Peppe Di Stefano su SkySport24, Pulisic raggiungerà la squadra a Roma nel pomeriggio, pronto a dare il suo contributo in una partita che vale l’accesso ai quarti di finale.

Un jolly prezioso per Allegri e Tare

La disponibilità dell’americano rappresenta un’arma tattica di grande valore per Allegri. Non è scontato che parta titolare, per evitare rischi di ricadute, ma la sua capacità di cambiare ritmo e di creare superiorità numerica lo rende un’arma letale da inserire a gara in corso. Contro una Lazio ostica e ben organizzata, la sua imprevedibilità può diventare il fattore decisivo.

Il recupero di Pulisic è anche una buona notizia per il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che punta a valorizzare al massimo i talenti offensivi della rosa per centrare gli obiettivi stagionali. Avere un giocatore della sua qualità pronto a subentrare nei momenti chiave significa poter contare su un vantaggio psicologico e tecnico non indifferente.

Verso l’Olimpico con fiducia

Il Milan si prepara dunque a schierare la miglior formazione possibile, consapevole che la fantasia e la creatività di Pulisic possono rivelarsi l’ago della bilancia in una sfida ad eliminazione diretta. Allegri ritrova un elemento fondamentale e i tifosi rossoneri possono guardare con maggiore fiducia alla notte dell’Olimpico, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

