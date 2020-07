Lazio-Milan, probabili formazioni: Luis Alberto-Correa in attacco, Ibra tenta Pioli

Le probabili formazioni di Lazio-Milan. Simone Inzaghi rilancia Luis Alberto in attacco. Pioli tentato da Ibrahimovic.

Luis Alberto in coppia con Correa. La scelta di Simone Inzaghi è arrivata ieri mattina durante le ultime prove tattiche. Sarà lo spagnolo a sostituire Immobile, squalificato insieme a Caicedo. La conferma arriverà nella giornata di oggi, dopo il risveglio muscolare, in vista della gara di questa sera alle ore 21:45. A centrocampo aumentano le possibilità di vedere Cataldi titolare all’Olimpico. Il classe ’94 dovrebbe agire in regia, ma potrebbe alternarsi nel ruolo di mezzala con Parolo, pronto a disputare la terza partita consecutiva. Sulla sinistra Jony prenderà il posto per Lulic. Leiva dovrebbe andare in panchina. Ancora ai box Luiz Felipe, Marusic, Adekanye e Raul Moro.

«Forse nemmeno Ibrahimovic sa quanta autonomia abbia nelle gambe. La sua condizione migliorerà giocando. Domani (oggi, ndr) spero possa rimanere in campo un po’ di più». Così ha spiegato ieri Pioli in conferenza stampa a Milanello. In realtà , la decisione arriverà solo dopo il provino che lo svedese effettuerà in mattinata. Se Zlatan darà l’ok, potrà giocare anche dall’inizio. Ibra in 13 sfide, tra campionato e Coppa Italia, ha segnato già 7 volte alla Lazio, con le maglie di Milan, Inter e Juventus. Insomma, per Pioli c’è anche l’aspetto delle statistiche da valutare. Rebic scalpita per un posto in avanti, mentre Leao sembra destinato ad entrare a gara in corso. Saelemaekers favorito per una maglia da titolare. Assenza annunciata per Castillejo per una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Probabili Formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Falbo, Silva, Lukaku, Leiva, A. Anderson, D. Anderson. All. Simone Inzaghi.

Squalificati: Caicedo, Immobile

Indisponibili: Marusic, Lulic, Luiz Felipe, Adekanye, Moro

Diffidati: Lazzari, Acerbi, Cataldi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Krunic, Biglia, Bonaventura, Leao, Rebic. All. Stefano Pioli.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Musacchio, Duarte, Castillejo

Diffidati: Musacchio, Romagnoli