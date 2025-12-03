Lazio Milan, i precedenti all’Olimpico: rossoneri leggermente avanti, ma in Coppa Italia prevalgono i biancocelesti

Lazio Milan, la storia dei precedenti all’Olimpico: rossoneri con un lieve vantaggio complessivo, ma in Coppa Italia il bilancio

In vista dell’attesissimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio, in programma domani sera all’Olimpico, le statistiche fornite dalla Lega Serie A offrono un quadro dettagliato dei precedenti. Il bilancio complessivo nella capitale sorride leggermente ai rossoneri, anche se in Coppa Italia la storia racconta un equilibrio più marcato e con qualche vantaggio per i biancocelesti.

Il dato totale a Roma: equilibrio con margine rossonero

Sono 91 i confronti ufficiali disputati tra Lazio e Milan a Roma. Il bilancio vede una prevalenza di pareggi (40), con 24 successi laziali e 27 vittorie rossonere. L’ultimo acuto biancoceleste risale al 4-0 in Serie A 2022/23, mentre il Milan ha festeggiato l’ultima volta con lo 0-1 del campionato 2023/24. Un margine minimo, ma che conferma la capacità del Diavolo di imporsi anche in trasferta.

I precedenti in Coppa Italia: Lazio avanti, ma occhio ai rigori

Restringendo l’analisi alla Coppa Italia, il bilancio all’Olimpico pende leggermente verso la Lazio: su 7 incontri, i biancocelesti hanno vinto 3 volte, i rossoneri 2, mentre 2 sfide si sono concluse in parità. Tra i successi laziali spiccano il 3-1 della finale d’andata 1997/98 e il 4-0 in semifinale 2003/04. L’ultimo sorriso rossonero risale invece al 3-2 nei quarti di finale 2001/02.

Un dato significativo riguarda le semifinali delle edizioni 2017/18 e 2018/19, entrambe terminate 0-0: in un caso fu il Milan a qualificarsi ai rigori (4-5), dimostrando la capacità di resistere e colpire nei momenti decisivi.

La sfida di domani

Il Milan di Massimiliano Allegri, pragmatico e concreto, si affida alla solidità del gruppo e a precedenti incoraggianti per superare l’ostacolo. Il nuovo DS Igli Tare punta sulla compattezza rossonera per proseguire il cammino in Coppa Italia, in una gara secca che promette equilibrio e tensione fino all’ultimo minuto.

