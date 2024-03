Polemiche Lazio Milan, Pedullà duro con Di Bello: «Arbitro scarso» – VIDEO

Sull’arbitraggio di Di Bello in Lazio Milan se ne parlerà per tanto tempo, visto le tante polemiche che son state scaturite dopo il match.

Anche Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha voluto esprimere il suo dissenso, come si può vedere in questo video:

#DiBello è un arbitro terribilmente scarso, forse il più scarso degli ultimi 15 anni. Di Bello va sospeso fino a maggio, poi ne riparliamo (forse, meglio di no). In caso contrario, il sistema sarà sempre lo stesso: zero meritocrazia, un classico, dove più sbagli e più resti lì pic.twitter.com/JCOUC6enSc

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 2, 2024