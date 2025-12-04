 Lazio Milan, Milinkovic-Savic torna all'Olimpico da tifoso! Spunta il motivo, tutti i dettagli
As Roma 29/01/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sergej Milinkovic-Savic

Lazio Milan, Milinkovic-Savic torna all’Olimpico da tifoso al fianco di Radu! Ecco il motivo, le ultimissime notizie

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in programma alle ore 21.00, promette spettacolo e grande intensità. Lo Stadio Olimpico si prepara a un’atmosfera caldissima, con i tifosi biancocelesti pronti a spingere la squadra verso l’obiettivo dei quarti di finale.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la presenza sugli spalti di Sergej Milinkovic-Savic. L’ex centrocampista della Lazio, come riportato dal Corriere della Sera, ha scelto di assistere al match insieme all’amico ed ex compagno Stefan Radu, regalando ai tifosi un momento di nostalgia e di forte legame con il passato recente del club.

Non si tratta di un ritorno in campo o di voci di mercato, ma semplicemente di un’occasione per rivivere da spettatore l’atmosfera che Milinkovic aveva conosciuto da protagonista. Dopo Luis Alberto a San Siro, anche un altro grande ex biancoceleste sarà presente per la sfida contro il Milan, rendendo ancora più speciale la serata di Coppa Italia all’Olimpico.

