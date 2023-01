Lazio-Milan, infortunio per Theo Hernandez: la situazione. Affaticamento muscolare per il difensore francese

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Pioli perde Theo Hernandez per la sfida di domani all’Olimpico contro la Lazio, per un affaticamento muscolare.

Il Milan non vuole rischiare di peggiorare le condizione del difensore francese che per questo non giocherà domani sera.