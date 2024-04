Mandragora Lazio, suggestione legata al centrocampista della Fiorentina: l’idea di Fabiani

Mandragora-Lazio, cresce la suggestione legata al centrocampista della Fiorentina: Fabiani ci pensa, la situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, se la pista Alexis Sanchez è stata smentita seccamente dal calciomercato Lazio, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda Rolando Mandragora.

Il centrocampista della Fiorentina è una suggestione forte del DS Angelo Fabiani ma prima di tentare l’affondo bisognerà sbrogliare la matassa intorno al futuro di Guendouzi, Kamada e Luis Alberto. Il nome dell’italiano è però cerchiato in rosso.