Lazio-Milan, il gol di Zaccagni fa esplodere di gioia Ciro Immobile

Lazio-Milan, il gol di Zaccagni che consolida il vantaggio per i biancocelesti fa esplodere di gioia l’attaccante partenopeo

La Lazio ha concluso un grandissimo primo tempo in vantaggio di due gol grazie a Milinkovic e Zaccagni, mettendo temporaneamente in ghiaccio la partita. Ad esultare per i gol dei compagni in tribuna c’è un ospite d’eccezione ovvero Ciro Immobile, che nonostante l’infortunio ha voluto stare affianco alla squadra, e alla rete dell’ex Verona non ha saputo trattenere la sua euforia.