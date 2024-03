Di Bello, lungo stop per l’arbitro: ecco quando tornerà ad arbitrare in Serie A. Le ultime sulla situazione del fischietto

Non è ancora finito il calvario di Marco Di Bello, che dopo il pessimo arbitraggio durante Lazio Milan, è stato fermato per un mese dall’AIA e dal designatore arbitrale, Gianluca Rocchi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, lo stop per il fischietto dovrebbe essere più lungo: l’idea è quella di farlo tornare ad arbitrare la Serie B dopo il mese di pausa, mentre per la Serie A si potrebbe parlare di maggio.