Lazio-Milan, biancocelesti in dieci per l’espulsione di Pellegrini: i dettagli

Lazio-Milan, che tegola per i biancocelesti che dovranno proseguire la gara contro la squadra di Pioli in dieci uomini

E’iniziato il secondo tempo di Lazio-Milan, ma è iniziato nel peggiore dei modi per i biancocelesti visto che dovranno giocare il match in dieci. La squadra di Sarri dovrà fare a meno di Pellegrini, il quale è stato espulso da Di Bello.

Vibranti le proteste biancocelesti per un contatto tra l’esterno e Pulisic, giudicato punibile di cartellino, dopo che il terzino si era fermato ad aspettare l’aiuto dei medici per Castellanos, rimasto a terra. L’americano era scappato via con il pallone, ma il biancoceleste lo ha fermato con forza. Squadre in campo, ma la decisione dell’arbitro non è cambiata.