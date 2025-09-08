Lazio, il messaggio di cordoglio per il lutto che ha colpito il Sindaco di Roma Gualtieri. Ecco la nota della società biancoceleste

La S.S. Lazio ha espresso, attraverso una nota ufficiale, le proprie più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della madre. Un messaggio di vicinanza e affetto che arriva in un momento di profondo dolore per il primo cittadino della Capitale.

La società biancoceleste, guidata dal presidente Claudio Lotito, ha voluto sottolineare la propria solidarietà, stringendosi simbolicamente attorno alla famiglia Gualtieri.

Una squadra unita anche fuori dal campo

Il messaggio della Lazio non è solo un atto formale, ma rappresenta la volontà del club di mantenere un legame forte con la città di Roma e le sue istituzioni. Questi protagonisti, insieme a tutto lo staff, hanno voluto far sentire la propria vicinanza al Sindaco, dimostrando come il calcio possa essere anche un veicolo di valori umani e di solidarietà.

Il significato di un gesto

In un contesto sportivo spesso dominato da risultati e classifiche, gesti come questo ricordano che le società calcistiche sono comunità vive, capaci di condividere gioie e dolori con i propri tifosi e con la città. La Lazio, con la sua storia ultracentenaria, conferma così il proprio ruolo non solo sportivo, ma anche sociale e culturale. Il cordoglio espresso al Sindaco Gualtieri è un segnale di rispetto e partecipazione che va oltre i colori e le rivalità, unendo istituzioni e sport sotto il segno dell’umanità.

COMUNICATO – “La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della sua cara mamma.

In questo momento di profondo dolore, la Società si stringe con affetto attorno alla famiglia.

Il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità biancoceleste si uniscono con sincera vicinanza, accompagnando il Sindaco Gualtieri con un pensiero di solidarietà e conforto in questo momento di lutto“.