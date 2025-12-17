Lazio, occhio al mercato in uscita! Un difensore è finito nel mirino di una big di Serie A, le ultime

Lazio, occhio al mercato in uscita! Un difensore biancoceleste è finito nella lista una grande di Serie A, i dettagli

Il Milan continua a muoversi sul mercato. Se l’urgenza principale resta quella di consegnare un attaccante ad Allegri, il direttore sportivo Igli Tare non dimentica la retroguardia. L’ultimo nome finito sul taccuino rossonero è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 della Lazio. Un profilo che Tare conosce bene: fu lui a portarlo in Italia dal Real Madrid, investendo circa 6 milioni di euro.

Contatti con l’agente e trattativa complessa

La stima tra Tare e Gila è profonda e il DS rossonero considera lo spagnolo ideale per rapidità e lettura del gioco. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Alejandro Camaño, agente del giocatore e procuratore di Lautaro Martinez, per valutare i margini di un trasferimento già a gennaio. La trattativa non si annuncia semplice: Gila è legato alla Lazio fino al 2027 e i costi dell’operazione potrebbero rappresentare un ostacolo significativo.

Priorità all’attacco, difesa in stand-by

Nonostante l’interesse per Gila e la suggestione Christensen dal Barcellona, il Milan ha stabilito priorità chiare. L’urgenza assoluta resta l’attacco, con Niclas Füllkrug obiettivo numero uno: i rossoneri stanno pensando a un prestito secco al West Ham, rinviando ogni discorso sul riscatto a fine stagione. La difesa, pur considerata un reparto da rinforzare, resta al momento in attesa: Tare vuole valutare con attenzione ogni profilo prima di affondare il colpo.

