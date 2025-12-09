News
Lazio, memorie di un Derby: 52 anni fa la vittoria firmata Franzoni Chinaglia. Il racconto
Derby storico Roma Lazio: la magia di Franzoni e Chinaglia in quel 9 Dicembre 1973. I biancocelesti ricordano la sfida
Quella domenica, 9 dicembre 1973, lo Stadio Olimpico si vestì a festa per ospitare il Derby della Capitale, scontro cruciale dell’ottava giornata di Serie A 1973/74. Ecco il racconto della sfida:
NOTA CLUB – È domenica 9 dicembre 1973 ed allo stadio Olimpico di Roma va in scena il Derby della Capitale, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 1973/74.
Al 34` Negrisolo porta in vantaggio i giallorossi ma in apertura di ripresa, Maestrelli è costretto al cambio e lascia negli spogliatoi D’Amico. Al suo posto debutta in Serie A Paolo Franzoni che, dopo pochissimi secondi dal suo battesimo in biancoceleste, firma il pareggio. Frustalupi lancia Garlaschelli che dalla destra rovescia verso l`area ed il neo entrato, dall`altra parte, batte Conti in tuffo di testa.
Al 68` Chinaglia completa la rimonta: traversone da sinistra ben calibrato da Re Cecconi, il portiere giallorosso tenta l’uscita ma Chinaglia riesce a stoppare la palla e ad insaccare il gol della vittoria: l`esultanza resta nella storia, Long John punta il dito verso la Curva Sud.
LAZIO: Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D`Amico (46` Franzoni). Allenatore: Maestrelli.
