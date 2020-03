Lazio, Mauri: «E’ devastante quando parte in contropiede»

L’ex capitano della Lazio ha commentato a Radiosei la vittoria biancazzurra ai danni del Bologna e la conquista del primo posto

Stefano Mauri ha vissuto dieci magiche stagioni con la maglia della Lazio: dalla Champions nel 2007 alla Coppa Italia contro la Roma nel 2013.

Nel vedere i biancocelesti dominare contro ogni squadra e raggiungere risultati impensabili prima, non può che non esserne felice. L’ex capitano ha espresso il suo parere riguardo la partita contro il Bologna ai microfoni di Radiosei: «Non era semplice battere i rossoblù, ma la squadra di Inzaghi è partita forte e ha gestito bene la gara. Perché i biancocelesti partono sempre forte? Perché sanno che, trovato il vantaggio possono sfruttare al meglio le loro caratteristiche in campo aperto. A volte la Lazio diventa veramente devastante quando ha spazio in contropiede».