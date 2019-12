L’ex Lazio Stefano Mauri commenta l’andamento della squadra di Simone Inzaghi, sempre più in forma. E dice la sua sulla corsa scudetto.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio Stefano Mauri ha commentato il percorso della squadra di Inzaghi: «La Lazio in classifica ha i punti che si merita. La lotta scudetto lasciamola ad altri, i biancocelesti devono pensare gara per gara, in questo modo possono battere chiunque. Se la Lazio arrivasse in Champions, credo rinnovi i contratti a Lulic e Parolo, poi andrebbero presi dei titolari perché la Champions è diversa dall’Europa League e ti servono. Se anche venissero richiesti i top player magari giocando la Champions gli stessi sarebbero tentati dal rimanere».

Felipe Anderson o Correa? «Correa è migliorato molto ma sono due ruoli diversi, Felipe dava il meglio di sé sulle fasce e da fermo è più esplosivo di Correa nei primi metri, mentre l’argentino si fa preferire nel dribbling e ha superato il limite in zona gol trovando spesso la porta. Joao Pedro? Sono anni che fa bene, ha spesso infortuni che lo bloccano ma tecnicamente è bravissimo e spesso risolve gare. Ora il Cagliari è più forte e sente meno il peso della squadra sulle spalle».