On this day, Mauri e Candreva portano la Lazio verso l’Europa

On this day, è il 27 aprile 2014 e la Lazio vince sul campo del Livorno: a regalare i tre punti sono i gol di Mauri e Candreva

La Lazio vince anche a Livorno. È il quinto successo consecutivo, lontano dalle mura dell’Olimpico. Dal sesto posto, l’ipotesi Europa League non è più un’utopia. Complice anche il gioco poco consistente della squadra di casa, la squadra di Reja s’impone grazie ai suoi due giocatori migliori: Mauri e Candreva.

Il primo, con la fascia di Capitano al braccio e nelle vesti di ‘falso nueve’, torna finalmente a brillare in mezzo al campo, sorprende Bardi sfruttando un cross di Lulic e sblocca il risultato. A sigillare il risultato, arriva il rigore di Candreva, concesso per un fallo di mano di Rinaudo.

La squadra di Nicola è priva di fantasia, propone un gioco macchinoso e senza sbocchi offensivi, rischiando più volte il tracollo del 3-0.

Tre punti d’oro conquistati in attesa di incontrare il Verona: diretta avversaria per un posto in Europa.