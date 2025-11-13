Lazio, Mattei attacca la società: «Lotito deve essere più chiaro anche con i tifosi. C’è una grande differenza rispetto alla Roma»

Lazio: Stefano Mattei attacca Lotito e la gestione societaria biancoceleste. Il giornalista ha chiesto una maggiore chiarezza al club

Le parole di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei hanno scosso l’ambiente della Lazio, riaccendendo il dibattito sulla gestione del club da parte del presidente Claudio Lotito. Il giornalista si è mostrato molto critico, sottolineando come il clima intorno alla società biancoceleste sia diventato sempre più teso e distante rispetto all’entusiasmo che circonda altre realtà del calcio italiano.

Mattei ha messo in evidenza un contrasto emblematico tra le due squadre della Capitale. «Oggi – ha spiegato – ci sono due notizie che raccontano mondi diversi: da una parte c’è l’ottimismo di Gasperini che, parlando dell’Atalanta, apre alla possibilità di lottare per lo scudetto; dall’altra, in casa Lazio, si parla del mancato ingresso della Curva contro il Lecce. Due realtà opposte, che mostrano la distanza tra un club che cresce e uno che sembra essersi fermato».

Il giornalista ha poi puntato il dito contro la gestione del presidente Lotito, definendola «un accanimento terapeutico nei confronti dei tifosi”. Secondo Mattei, la Lazio avrebbe ormai raggiunto un punto di rottura: «La sua gestione è arrivata al capolinea. Serve un cambiamento profondo, perché il rapporto tra società e pubblico è logoro e non si intravede un progetto capace di riaccendere l’entusiasmo».

Uno dei temi centrali del suo intervento riguarda la strategia di mercato del club. «Bisogna parlare chiaramente – ha detto Mattei –: la Lazio deve vendere i pezzi migliori per fare cassa. Non solo: molti giocatori vogliono andare via per giocare le coppe europee, e al tempo stesso non c’è attrazione per chi dovrebbe arrivare. Il brand Lazio non attira più».

Queste parole, dure e dirette, fotografano una situazione di difficoltà in cui la Lazio rischia di perdere competitività e identità. Per Mattei, la squadra biancoceleste si sta progressivamente allineando a realtà di metà classifica come Udinese e Torino, club solidi ma privi di ambizioni internazionali.

Il malumore dei tifosi e la mancanza di risultati convincenti hanno alimentato un clima di sfiducia generale. La Lazio è chiamata ora a dare risposte concrete sul campo e nella programmazione futura, per ritrovare quella passione e quella credibilità che hanno sempre contraddistinto i colori biancocelesti.