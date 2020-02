Lazio, Massara: «Acerbi indispensabile. I ricambi non sono al suo livello»

Il giornalista della scuderia di Sky Sport ha espresso il suo parere sull’importanza di Acerbi all’interno della Lazio

La Lazio, a pochi giorni dalla sfida contro il Genoa, rischia di perdere una pedina fondamentale all’interno dello scacchiere di Inzaghi. Nella seduta di allenamento di oggi, era assente Francesco Acerbi anche se nell’ambiente non è stato spiegato il motivo della sua mancanza e sembra filtrare comunque ottimismo.

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha espresso il suo parere riguardo il possibile forfait del difensore a Genova: «Se c’è un giocatore che ai biancocelesti non va tolto è Acerbi, è indispensabile. In altri ruoli il tecnico laziale trova sempre un’alternativa molto valida: se manca una mezzala c’è Parolo, se manca Lucas Leiva c’è Cataldi, se manca un attaccante uno tra Correa e Caicedo. Se dovesse mancare il numero 3 secondo me Vavro e Bastos non sarebbero al suo livello».