Lazio, clamoroso scenario! Marcos Antonio pronto a tornare a Formello? Ecco cosa può succedere, tutti i dettagli

Lazio, scenario clamoroso all’orizzonte: Marcos Antonio può davvero tornare a Formello. Ecco cosa sta succedendo e i dettagli

Marcos Antonio potrebbe clamorosamente tornare alla Lazio. Il centrocampista ha lasciato la Capitale nel 2024 per trasferirsi al San Paolo, pur avendo un contratto con i biancocelesti valido fino al 2027. Il suo passaggio in Brasile è avvenuto con la formula del diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, per una cifra fissata a 4,2 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il pagamento potrebbe non arrivare mai. Il San Paolo sta attraversando una fase di forte difficoltà economica e rischia di non essere in grado di onorare l’accordo. In questo scenario, Marcos Antonio tornerebbe automaticamente a Formello in estate, una prospettiva che la Lazio vorrebbe evitare per non ritrovarsi con un esubero inatteso.

Dall’America Latina, intanto, emergono nuovi sviluppi: i media sudamericani parlano di un interesse concreto del Flamengo. Il club brasiliano potrebbe inserirsi nella trattativa e rappresentare una soluzione utile sia per il giocatore sia per la Lazio, che vedrebbe così scongiurato il ritorno del centrocampista senza riscatto.

