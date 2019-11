Lazio, Manzoni: «Sarei contento se uscisse dall’Europa, la rosa è corta»

Lazio, Manzoni commenta l’andamento della squadra di Inzaghi in Europa. Sperando che dopo la fase a gironi si concentri solo sul campionato.

Prima il campionato e poi, tra due settimane, sarà di nuovo il momento di pensare all’Europa League. La Lazio affronterà il Rennes, ma il prosieguo nella competizione non sarà determinato solamente dal campo francese. Ne ha parlato Mauro Manzoni, ex Lazio e attuale tecnico della Dinamo Tirana: «Ormai ci sono poche speranze di passare il turno. Non dipende più dalla Lazio. Giocare in Europa è una bella vetrina ma, anche se sembra un paradosso, sarei contento se uscisse. Con Pioli, ad esempio, arrivammo terzi senza giocare in Europa. Non abbiamo la rosa per entrambe le competizioni».

«Supercoppa? Con questo stato di forma niente è impossibile, se continuano a giocare così penso che qualcosa si può fare. Milinkovic non sta facendo bene? Deve fare un altro lavoro secondo me, lui prima si inseriva mentre ora deve coprire. Se vuoi un centrocampo così tecnico qualcuno si deve sacrificare».