Lazio, Mancosu: «I biancocelesti sono una mina vagante»

Il capitano del Lecce, dopo aver segnato all’Inter domenica scorsa, si esprime su come potrebbe andare la corsa Scudetto

Contro la Lazio all’Olimpico, era presente Marco Mancosu ed ha visto il suo Lecce scontrarsi contro un tifone biancoceleste.

Domenica scorsa il capitano dei salentini ha segnato il gol del pareggio contro la formazione di Conte, squadra che sta lottando con la Juventus per la conquista dello Scudetto. Come riporta il Corriere dello Sport, Mancosu ha detto la sua sulle contendenti al titolo, inserendo anche la squadra di Inzaghi: «Chi vincerà lo Scudetto? Juve o Inter. Peseranno tanti i punti che perderanno contro squadre come il Lecce. Certo, la Lazio è una mina vagante».