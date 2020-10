Lazio, malumori in Kosovo: Muriqi si allena e gioca a Formello

L’attaccante 27enne non ha risposto alla convocazione della sua nazionale, scatenando le proteste dei tifosi kosovari.

Chi non appare soddisfatto del recupero lampo di Vedat Muriqi sono i tifosi kosovari che ieri hanno borbottato un po’ sui social per le fotografie che arrivavano del bomber che giocava a Formello. Il Kosovo ha giocato mercoledì scorso con la Macedonia la gara che valeva l’accesso alla finale per Euro 2020. L’attaccante laziale non è andato perché doveva recuperare da un infortunio. Per i kosovari, il Cannibale è una specie d’eroe nazionale, ma per la Lazio è soprattutto un investimento da venti milioni di curo. Normale che nessuno abbia voluto rischiare. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.