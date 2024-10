Lazio, mal di trasferta in Serie A: il divario con l’Olimpico è preoccupante

Lazio che perde per la terza volta in stagione, sempre in trasferta. Il divario di punti rispetto allo Stadio Olimpico è preoccupante

La Lazio è uscita sconfitta dall’Allianz Stadium, uno 0-1 maturato per diverse ragioni, una prestazione che per la squadra di Baroni è stata comunque positiva viste le condizioni. Togliendo però tutto questo i biancocelesti non hanno portato a casa punti.

In questa Serie A, la Lazio, ha portato a casa 13 punti: 10 in casa e solamente 3 in trasferta. All’Olimpico la media è di 2,5 punti a gara, in trasferta di 0,75. Diventa necessaria un’inversione di tendenza, con Como e Monza (prossime trasferte) c’è una grande opportunità.