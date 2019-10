Lazio, Lulic tra i biancocelesti più presenti in Europa

Lulic in corsa per la 53esima presenza in Europa, con la Lazio. Il bosniaco è al quarto posto dei biancocelesti più presenti di sempre

Come se il gol del 26 maggio non bastasse, Lulic è pronto ad entrare nella storia della Lazio anche coi numeri. Il bosniaco, infatti, è pronto per timbrare le 53esima presenza europea con la maglia biancoceleste e piazzarsi al quarto posto, tra i più presenti di sempre. A guidare la classifica è Negro con 64 apparizioni, seguito da Marchegiani (59) e Favalli (58).

Secondo le ultime indiscrezioni, Lulic potrebbe partire dalla panchina ma non è escluso che Inzaghi lo faccia entrare nella mischia a partita in corso.